Новости версия для печати Симфония текущей крыши По звукам капель с потолка можно уже симфонию составлять - горько шутит хозяйка квартиры в доме № 24 по улице Веселая. Течет везде: в кухне, гостиной и коридоре. Наводнение уже перебралось на лестничную площадку. Самая ценная утварь в доме - тазики и другие емкости всех мастей. С ними не расстаются ни днем, не ночью. О проблеме знают все, только вот действенного решения до сих пор нет.



За 40 лет, а именно столько этому дому, Татьяна Стефановна Никитина может по пальцам пересчитать непродолжительные периоды, когда с потолка не капала вода. Когда они с мужем получали эту квартиру от завода Приборов, не могли нарадоваться, но счастливая жизнь закончилась очень быстро. Крыша потекла, и с тех пор главной ценностью для женщины стали тазики разных калибров. Они здесь повсюду.

Татьяна Никитина, жительница д. №24 по ул. Веселая: «В феврале заселились, в марте потекло. Капитально никто ничего не делает, подлатают и опять течет. Два года назад были в прокуратуре, всем выдали предписания все сделать, они за эти два года вообще не приехали. И вот течем, в тазики собираем, тазиков уже много побила и сама разбилась». За 40 лет жители текущих квартир уже с десяток раз обошли все инстанции. Заявления о текущей крыше жители начали собирать с 1979 года. Все они как под копирку. Заявления в прокуратуру, заявления в ЖРЭУ, заявления в городскую администрацию и заявления в жилинспекцию. Сейчас на дворе 2019-й - суть заявлений та же, и отношение к ним, похоже, тоже не изменилось.



Предписания, постановления, обещания и отписки. В управляющей компании с этим домом знакомы очень хорошо и с этой квартирой в частности. Недавно из-за протечек, грозивших замыканием, пожилой женщине, а она, кстати, является инвалидом второй группы, отключили свет. По графику капремонт дома намечен на 2025 год. Коммунальщики пообещали решить проблему раньше.

Александр Качанов, главный инженер управляющей компании: «В случае если протечка кровли идет по всей квартире, мы постараемся перекрыть всю площадь данной квартиры, чтобы избежать этих залитий. Мы это, в принципе, и делаем, по всей площади квартиры перекрываем, это уменьшает или совсем устраняет протечку». По нашей просьбе в этот же день специалисты управляющей компании побывали дома у Татьяны Стефановны и смогли оценить масштабы бедствия. Чтобы слова коммунальщиков не разошлись с делом, мы взяли ситуацию на свой журналистский контроль.









Оксана Гранн

20 февраля 2019 года







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