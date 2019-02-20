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Сегодня состоялось ежегодное послание Президента Федеральному Собранию

В нем были затронуты очень многие темы. Речь шла и о социальных инициативах, одна из них родом из Орловской области.

Начал президент с темы, которая очень актуальна для России, - демография. Рождаемость из-за «демографической ямы» 90-х падает, государство предлагает дополнительные меры поддержки для многодетных семей, налоговые льготы на недвижимость - квартиры, дома и земельные участки. Предложено ввести ипотечные каникулы для семей с детьми и дополнительную выплату ипотеки из федерального бюджета в 450 тысяч рублей для семей с тремя и более детьми. Президент также предложил с 1 января 2020 года увеличить выплаты на детей с полутора до двух прожиточных минимумов. С 1 июля текущего года пособия по уходу за детьми с инвалидностью повысят с 5,5 тыс. рублей до 10 тыс. рублей.

Также речь шла и о других социальных инициативах, одна из них родом из Орловской области.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «В ходе ежегодного послания президента Федеральному Собранию был поднят вопрос о запуске федерального проекта «Земский учитель», который предусматривает дополнительные выплаты как на приобретение жилья, так и на материальную поддержку учителям, которые едут в сельскую местность. Сегодня эта проблема является очень важной, и мы чувствуем нехватку педагогических кадров в сельской местности. Напомню, что именно с этой инициативой я лично от имени правительства Орловской области обратился к президенту, получил соответствующую резолюцию, и по прошествии достаточно небольшого количества времени все решения были приняты, наша идея поддержана, теперь мы сможем, по аналогии с программой «Земский доктор», также рассматривать вопрос о привлечении новых специалистов в сельскую местность».



Анна Боева
20 февраля 2019 года

 


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