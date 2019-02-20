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Студенческий театр «Ювента» поставил водевиль по пьесе Тургенева

Студенческий театр «Ювента», которому в этом году исполняется 20 лет, смело берется за театральные эксперименты. Недавно они показали на подмосковном фестивале спектакль «Лысая певица» по пьесе Ионеско, и вот - снова премьера. Можно сказать, мировая. На этот раз ювентовцы выбрали совсем другое направление и автора. Это водевиль Ивана Сергеевича Тургенева, который ни разу не был поставлен на сцене.

Пьеса «Ночь в гостинице Большого кабана» была переведена на русский язык только в середине прошлого века, она знаменует возвращение Тургенева к театральному жанру в 1860 годы. Это своеобразная, но очень яркая сатира на буржуазное общество.

Наверняка Иван Сергеевич немало удивился, если бы узнал, что его пьесу, написанную на французском языке, поставят, спустя 136 лет после его смерти, в России, в его родном Орле, а премьера состоится в университете, названном в его честь.

Вся пьеса - это классическая комедия положений, где герои попадают в курьезные ситуации, плюс к этому Тургенев смело вводит пародию на детектив, который в то время, как новый жанр, только набирал популярность.
Наталья Смоголь, руководитель студенческого театра «Ювента»: «Я думаю, Тургенев был новатором и предшественником вот того смешения жанров, которое в 20 веке накрыло все виды искусства».
Оксана Корнеева, актриса студенческого театра «Ювента»: «Мы обычно привыкли читать либо стихотворения в прозе Тургенева, либо романы с длинными описаниями природы или каким-то душевными терзаниями героев, а это все-таки пьеса, где нет никаких описаний, есть только слова героев. И конечно непривычно осознавать, что Тургенев автор этого водевиля».
После «Дворянского гнезда», «Рудина», «Отцов и детей», в которых Тургенев предстает литературной глыбой, эта шутливая пьеса выглядит не более чем шалостью, забавой великого писателя, но, это был бы не Иван Сергеевич, если бы даже безделицу не наполнил скрытыми смыслами.
Наталья Смоголь, руководитель студенческого театра «Ювента»: «Это памфлет на Наполеона III, это памфлет на Францию, на буржуазные нравы, на отношения, в котором Тургенев, для своих современников, внес много таких острых, критических нюансов».
Итак, из-за чего же разгораются нешуточные, или наоборот - шуточные страсти в гостинице Большого кабана»?
Владислав Спасский, актер студенческого театра «Ювента»: «Мужчина влюбился в девушку, которая представилась другим именем, и из-за этого произошел весь сыр-бор, произошло убийство. Смотрите, и сами все увидите».
Мы тоже, из уважения к автору, не станем раскрывать интригу, детектив все-таки... и мировая премьера. Тем более что премьерный показ спектакля состоится еще раз 21 февраля в концертном зале Центра народного творчества.




Эва Стасюлевич
20 февраля 2019 года

 


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