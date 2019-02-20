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В Орле состоялся конкурс «Самый внимательный читатель»

Читательский региональный конкурс прошел уже в пятый раз. В этом году он был посвящен некоторым произведениям Чехова. Конкурс прошел в областной библиотеке им. Бунина.

Конкурс «Самый внимательный читатель» был посвящен чеховским произведениям «Дама с собачкой», «О любви», «Драма на охоте» и «Иванов». Участники конкурса должны были ответить на 40 вопросов.
Алексей Кондратенко, кандидат филологических наук: «Это то, что ближе к школьной программе, к кругу чтения старшеклассников. Например, если «Остров Сахалин» читать, то это большой трактат, не касающийся каких-то общепринятых понятий о литературе».
Количество участников конкурса с каждым годом растет. В этот раз в муниципальном этапе принимали участие 600 человек. 170 - прошли в региональный тур. Это и старшеклассники, и студенты. Некоторые участвуют уже не в первый раз. В прошлом году по произведениям Тургенева лучший результат показала школьница из Болхова Анастасия Исаева. И хотя Тургенев девушке нравится больше Чехова, участие в этом конкурсе уже воспринимает как традицию.
Анастасия Исаева, ученица 10 класса гимназии г. Болхова: «Прочитала по нескольку раз, поговорила с учителем об этих произведениях, выразила свои эмоции и чувства, которые они у меня вызвали, и свое понимание этих произведений».
Светлана Скосарева самым внимательным читателем стала в 2017 году. Тогда вопросы были по «Братьям Карамазовым» Достоевского, а подготовиться к конкурсу помогала учитель литературы. В этом году Светлана готовилась сама.
Светлана Скосарева, студентка Орловского областного колледжа культуры и искусств: «Читаешь, выписываешь главных персонажей и их краткую характеристику, а затем перечитываешь, чтобы закрепить. Если что-то забыл, то можно перечитать и в третий раз».
Василиса Сысоева пока отличилась лишь в муниципальном этапе. Но очень решительно настроена на победу. Конкурсные произведения выучила чуть ли не наизусть.
Василиса Сысоева, ученица Гнездиловской СОШ Знаменского района: «Перечитывала все четыре произведения по многу раз, разбирала их со своей учительницей по литературе, отвечала на многие вопросы, даже на каверзные. Моя учительница сказала, что я знаю произведения очень хорошо, даже намного лучше подготовилась, чем в прошлом году».
В этом и суть конкурса - привлечь молодежь не только к чтению, но и к осмыслению и глубокому изучению произведений. Итоги подведут 27 февраля в театре «Русский стиль». А после награждения победителей участникам покажут спектакль «Мысль», поставленный по произведениям орловского писателя Леонида Андреева.




Татьяна Тимохина
20 февраля 2019 года

 


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