Новости версия для печати Без поддержки областного бюджета фонд капремонта не сможет залатать крыши, недоделанные подрядчиками Только в Орле недоделанных подрядчиками крыш насчитывается несколько десятков. Ситуация, когда компания, проводившая работы, разорилась и не может выполнить гарантийные обязательства, для регионального фонда капремонта обернётся большими затратами. Что делать людям, с чьих потолков уже два или три года течёт вода? Этот вопрос сегодня разбирали депутаты Облсовета.



Наученные горьким опытом специалисты фонда капитального ремонта в договорах на проведение работ, которые будут заключаться в этом и следующих годах, предусмотрели, что подрядчик обязан заранее обеспечить гарантию - 5% от суммы контракта, которые заказчик, в случае необходимости, сможет направить на устранение недоработок. Жаль лишь, что на устранение уже нажитых проблем это никак не повлияет.

Геннадий Сафонов, председатель комитета по строительству и ЖКХ орловского Облсовета: «Если нет той организации, с которой был заключен договор или по какой-то причине она не может выполнить свои обязательства, эти обязательства должен выполнить фонд. И, кстати, эти обязательства фонд должен выполнить не за деньги, которые собираются с населения - с собственников жилья, а уже за деньги областного бюджета». Депутаты пообещали приложить все усилия, чтобы региональный бюджет выделил для решения этой проблемы средства. Специалистам фонда в это время предстоит пересчитать все текущие крыши и выяснить, сколько на их ремонт нужно денег.

Михаил Вдовин, первый заместитель председателя орловского Облсовета: «Как произошло, что сотрудники фонда подписали акты с невыполненными работами?». Ольга Павлова, директор НО «Региональный фонд капитального ремонта общего имущества в МКД на территории Орловской области»: «Почему так произошло, ответит следствие, в любом случае. Потому что мы передали все необходимые документы в следственные органы. А как они это оценят, мы это увидим. А почему были подписаны документы? К сожалению, тех людей, которые сейчас работают в фонде, на тот момент не было». Всего же за пять лет работы региональный фонд смог провести капитальный ремонт в полутысяче многоквартирных домов. В этом году запланировано начать работы в 200 домах, в 2020-м - ещё в стольких же. Правда, есть вероятность, что делать эти ремонты будет некому, с каждым годом подрядчики, по крайней мере, орловские, всё неохотнее сотрудничают с Фондом капремонта. Потому что в нашей области коэффициент перерасчёта работ на действующие расценки один из самых низких по стране.





Антон Киселёв

20 февраля 2019 года







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