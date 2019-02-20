Без поддержки областного бюджета фонд капремонта не сможет залатать крыши, недоделанные подрядчиками

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Без поддержки областного бюджета фонд капремонта не сможет залатать крыши, недоделанные подрядчикамиТолько в Орле недоделанных подрядчиками крыш насчитывается несколько десятков. Ситуация, когда компания, проводившая работы, разорилась и не может выполнить гарантийные обязательства, для регионального фонда капремонта обернётся большими затратами. Что делать людям, с чьих потолков уже два или три года течёт вода? Этот вопрос сегодня разбирали депутаты Облсовета.
Наученные горьким опытом специалисты фонда капитального ремонта в договорах на проведение работ, которые будут заключаться в этом и следующих годах, предусмотрели, что подрядчик обязан заранее обеспечить гарантию - 5% от суммы контракта, которые заказчик, в случае необходимости, сможет направить на устранение недоработок. Жаль лишь, что на устранение уже нажитых проблем это никак не повлияет.
Депутаты пообещали приложить все усилия, чтобы региональный бюджет выделил для решения этой проблемы средства. Специалистам фонда в это время предстоит пересчитать все текущие крыши и выяснить, сколько на их ремонт нужно денег.
Геннадий Сафонов, председатель комитета по строительству и ЖКХ орловского Облсовета: «Если нет той организации, с которой был заключен договор или по какой-то причине она не может выполнить свои обязательства, эти обязательства должен выполнить фонд. И, кстати, эти обязательства фонд должен выполнить не за деньги, которые собираются с населения - с собственников жилья, а уже за деньги областного бюджета».
Михаил Вдовин, первый заместитель председателя орловского Облсовета: «Как произошло, что сотрудники фонда подписали акты с невыполненными работами?».
Всего же за пять лет работы региональный фонд смог провести капитальный ремонт в полутысяче многоквартирных домов. В этом году запланировано начать работы в 200 домах, в 2020-м - ещё в стольких же. Правда, есть вероятность, что делать эти ремонты будет некому, с каждым годом подрядчики, по крайней мере, орловские, всё неохотнее сотрудничают с Фондом капремонта. Потому что в нашей области коэффициент перерасчёта работ на действующие расценки один из самых низких по стране.
Ольга Павлова, директор НО «Региональный фонд капитального ремонта общего имущества в МКД на территории Орловской области»: «Почему так произошло, ответит следствие, в любом случае. Потому что мы передали все необходимые документы в следственные органы. А как они это оценят, мы это увидим. А почему были подписаны документы? К сожалению, тех людей, которые сейчас работают в фонде, на тот момент не было».