Новости версия для печати В региональном главке МЧС готовятся к спасению людей из ледовых проломов Навыки эти могут пригодиться в ближайшее время - в период оттепелей ледяной покров на водоемах области уже начал истончаться.



Спасатели провели тактико-специальные учения в акватории озера Светлая Жизнь. В тренировке участвовали все подразделения, которые могут быть задействованы в спасении людей на воде. Это центр ГИМС, поисково-спасательный отряд «Водный», специализированная пожарно-спасательная часть. В МЧС подчеркивают: в весеннее межсезонье лед становится особенно опасным, прочный на вид - он истончен промоинами и испещрён трещинами.

Роман Горбунов, заместитель начальника ГУ МЧС России по Орловской области: «Отрабатывали и совершенствовали навыки по спасению людей на водных объектах подручными, штатными средствами спасения, также были проведены спуски под воду - отрабатывали навыки поиска утонувших. В целом отмечается, что личный состав к действиям готов».





Иван Суверин

20 февраля 2019 года







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