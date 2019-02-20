Новости версия для печати Орёл готовится к «Весеннему дивертисменту» В этом году международный конкурс солистов классического и народно-сценического танца пройдет в десятый раз.



Главная цель творческого конкурса - поддержка одаренных детей и хореографического искусства. С 25 по 27 марта участники будут демонстрировать свое мастерство в номинациях классический и народно-сценический танец. Пройдет конкурс в Орловской детской хореографической школе.

Ксения Меркулова, директор Орловской детской хореографической школы: «Во время конкурсных дней будет проходить отбор в Академию танца Бориса Эйфмана, это Санкт-Петербург, очень престижное учебное заведение. Мы надеемся, что дети, которые будут участвовать в нашем конкурсе, получат прекрасный опыт в хореографическом искусстве». Для участия в конкурсе приглашаются учащиеся и студенты хореографических отделений школ искусств, студий, средних и высших учебных заведений. Заявки принимаются до 24 февраля. Ну, а те, кто будет представлять Орел, сейчас активно репетируют.





Юлия Опанасюк

20 февраля 2019 года







На главную страницу





