Новости версия для печати Орловские активисты ОНФ оценят работу мусорного регоператора Сегодня и завтра в Орле пройдут рейды, цель которых выявить проблемные моменты в новой системе вывоза мусора и объяснить населению принцип модернизации.



«Фронтовики» организуют поквартирный опрос, проверят площадки для сбора мусора по адресам, откуда поступило наибольшее количество обращений на горячую линию Общероссийского народного фронта. По итогам рейдов во дворах разместят информационные плакаты с перечислением требований жителей к региональным операторам. Подобный общественный контроль организован в семи регионах страны.





Мария Семак

21 февраля 2019 года







На главную страницу





