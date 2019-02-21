Орловские активисты ОНФ оценят работу мусорного регоператора

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четверг
21.02.2019
22:22:54
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Орловские активисты ОНФ оценят работу мусорного регоператораСегодня и завтра в Орле пройдут рейды, цель которых выявить проблемные моменты в новой системе вывоза мусора и объяснить населению принцип модернизации.
«Фронтовики» организуют поквартирный опрос, проверят площадки для сбора мусора по адресам, откуда поступило наибольшее количество обращений на горячую линию Общероссийского народного фронта. По итогам рейдов во дворах разместят информационные плакаты с перечислением требований жителей к региональным операторам. Подобный общественный контроль организован в семи регионах страны.
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