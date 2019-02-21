21 февраля - Международный день экскурсовода

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четверг
21.02.2019
22:22:41
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21 февраля - Международный день экскурсоводаОн отмечается с 1990 года. На территории Орловской области располагается один федеральный, три областных, девять муниципальных музеев, а также несколько десятков музеев при школах и различных учреждениях. Все, кто в них трудится, может по праву считать сегодняшний день профессиональным праздником.
Экскурсоводов на Орловщине немало, хоть и называется их должность – научный сотрудник. Работники музеев могут не только рассказать о представленных экспонатах, но и сообщить массу малоизвестных фактов из жизни исторических личностей.
Есть и энтузиасты, которые создают познавательные проекты, такие, например, как «Прогулки по Орлу», экскурсии по достопримечательностям региона, знакомят жителей с историей города и деревень области.
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