Новости версия для печати 21 февраля - Международный день экскурсовода Он отмечается с 1990 года. На территории Орловской области располагается один федеральный, три областных, девять муниципальных музеев, а также несколько десятков музеев при школах и различных учреждениях. Все, кто в них трудится, может по праву считать сегодняшний день профессиональным праздником.



Экскурсоводов на Орловщине немало, хоть и называется их должность – научный сотрудник. Работники музеев могут не только рассказать о представленных экспонатах, но и сообщить массу малоизвестных фактов из жизни исторических личностей.



Есть и энтузиасты, которые создают познавательные проекты, такие, например, как «Прогулки по Орлу», экскурсии по достопримечательностям региона, знакомят жителей с историей города и деревень области.









Татьяна Тимохина

21 февраля 2019 года







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