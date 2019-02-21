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За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 12 ДТП

20 февраля в маршрутном такси пострадала женщина-пассажир. Один из пассажиров во время того, как тронулась маршрутка, не удержался и упал на женщину. ДТП произошло в 12:50 на остановке общественного транспорта «Завод им. Медведева». В результате ДТП пассажир получила телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение.

20 февраля в 18:55 водитель, управляя автомобилем «Ситроен Джампер», двигался по ул. Комсомольской и в районе дома № 247 допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ-21063», который двигался впереди попутно. В результате ДТП пассажир автомобиля «ВАЗ» - женщина 1996 г.р., получила телесные повреждения.

Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области

