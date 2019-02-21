За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 12 ДТП

|
четверг
21.02.2019
22:22:47
|
|
За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 12 ДТПСреди них два ДТП с пострадавшими, в результате два человека получили травмы.
20 февраля в маршрутном такси пострадала женщина-пассажир. Один из пассажиров во время того, как тронулась маршрутка, не удержался и упал на женщину. ДТП произошло в 12:50 на остановке общественного транспорта «Завод им. Медведева». В результате ДТП пассажир получила телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение.
20 февраля в 18:55 водитель, управляя автомобилем «Ситроен Джампер», двигался по ул. Комсомольской и в районе дома № 247 допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ-21063», который двигался впереди попутно. В результате ДТП пассажир автомобиля «ВАЗ» - женщина 1996 г.р., получила телесные повреждения.
Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области
|© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта