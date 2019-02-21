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Возвращение Мценского литейного завода и долгосрочные планы по развитию директор предприятия обсудил с губернатором области

Ещё месяц назад завод был на грани закрытия - крупнейший заказчик - РЖД, в одностороннем порядке расторг договор на поставку главного продукта предприятия - рельсовых скреплений АРС-4.

Разрыв контракта мог обернуться потерей работы почти для 1000 человек - столько специалистов сегодня работает на Мценском литейном заводе. Но директор предприятия этого не допустил - на форуме предпринимателей «Деловая Россия» Игорь Сычкин рассказал о сложившейся ситуации президенту. Через пару дней, на встрече с руководством РЖД были достигнуты новые договоренности. И завод продолжил работу. Теперь предприятию предстоит расширить линейку выпускаемой продукции.
Игорь Сычкин, генеральный директор Мценского литейного завода: «Были подписаны новые условия поставки на 2019-20 годы. С учётом сниженного объёма, но равномерный выбор. Это то, за что мы боролись, это то, что даёт возможность предприятию жить и в дальнейшем развиваться».
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Нам нужно с Вами вместе посмотреть, имея возможности и контакты на федеральном уровне, какие виды деятельности, продукции, уже по завершению этого контракта, предприятие может производить, с учётом технологических изменений, и в этом ключе работать».
Фото пресс-службы Губернатора Орловской области



Антон Киселёв
21 февраля 2019 года

 


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