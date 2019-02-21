Новости версия для печати

Коротко о главном

- Много лет - ответа нет. С 1979 года люди просят отремонтировать крышу.





- Кого просить о помощи, когда крыша дала течь? Геннадий Сафонов считает, что эти обязательства должен выполнить Фонд капремонта.





- Идут дорогой добрых дел. Ливенская молодежь рассказала о своих волонтерских начинаниях.



