Новости версия для печати Накануне вечером в Орле районе Выгонки произошел пожар в жилом доме Огонь мог легко перекинуться и на другие строения из-за плотной застройки. К счастью, худшего сценария удалось избежать.



Хотя дома здесь стоят один к одному, соседи погорельцев возгорание заметили поздно. Когда к месту ЧП подъехали два пожарных караула, соседи сообщили, что в доме могут быть дети. К счастью, поиски в горящих помещениях оказались безрезультатными.

Максим Болвинов, зам. начальника службы пожаротушения ГУ МЧС России по Орловской области: «По прибытии к месту вызова было установлено, что объектом пожара является одна из квартир в жилом одноэтажном доме, внутри которого происходило открытое горение. Пожар был ликвидирован. Пострадавших на пожаре нет». Единственными жертвами пожара оказались карликовый пес и породистая кошка.



Имело ли возгорание электрическое происхождение, пока вопрос. Однако полицейским стало известно, что незадолго до пожара в квартире, которая являлась его очагом, произошел серьезный семейный конфликт. Есть ли тут связь явлений, на этот вопрос и предстоит ответить экспертам и дознавателям.









Иван Суверин

21 февраля 2019 года







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