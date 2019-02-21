Новости версия для печати В Орле работу валидаторов в транспорте проверил Губернаторский контроль С 10 февраля жители Орла получили возможность расплачиваться за проезд в транспорте банковской картой. Жалобы есть - скорость соединения не везде хорошая, иногда приходится ждать по несколько минут, что затягивает простой на остановках. Кроме того, недавно орловцу привычная поездка на троллейбусе №1 обошлась почти в 200 рублей. Что делать и куда обращаться в таких случаях?



Привычная утренняя поездка на троллейбусе до работы обошлась Юрию около двухсот рублей. Водитель в этот день работал один, без кондуктора, в суматохе ошибся и ввел не ту сумму, а Юрий не глядя поднес карту. Только пришедшая смс-ка об оплате показала, что за проезд пассажир переплатил. Так что, внимательно проверяйте сумму на валидаторе и только потом подносите карту для списывания, а также не забывайте чек – он упростит возврат денег.



Причины подобных ситуаций объяснили во время рейда Губернаторского контроля.

Виктор Павлюк генеральный директор АО «РИЦ»: «Ряд перевозчиков не установили наши терминалы, и водителю приходится самостоятельно вводить сумму на терминале, прежде чем произойдет оплата. Они вводят сумму, иногда ошибочно и с карты считывает сумма больше, чем стоимость разового проезда. В таких случаях необходимо обращаться в администрацию города Орла или в областной департамент, если речь идет о трехзначных маршрутах, тогда будут предприняты меры». Если карта сломалась или не считывается, то и в этом случае дорога ведет в РИЦ, который находится по адресу Салтыкова-Щедрина, 21. Как правило, вопросы одного клиента решаются в течение 5-7 минут. Бесплатно заменят проездной только в гарантийном случае, если ему не больше года.



Губернаторский контроль проверил и работу валидаторов в маршрутках. В некоторых по два считывающих устройства.



Систему безналичной оплаты в транспорте введут в этом году в Ливнах и Мценске. Их жителям также будет доступен Единый социальный проездной билет.









Анна Вайсергисер

21 февраля 2019 года







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