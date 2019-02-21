В Орле на бумажном комбинате готовится к запуску новая бумажно-картонная линия

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В Орле на бумажном комбинате готовится к запуску новая бумажно-картонная линияСейчас идет установка оборудования.
43 вагона с необходимым оборудование пришли на комбинат еще в прошлом году. Сейчас идет монтаж уникальной линии. Половина агрегатов и узлов, необходимых для запуска нового бумажного производства, уже установлена. На 80% смонтировано котельное оборудование, осталось только установить автоматику.
Планы по расширению производства на комбинате вынашивали давно, постепенно проводили модернизацию, но на такие внушительные инвестиции решились только после встречи с Андреем Клычковым в июне прошлого года. Тогда, узнав о перспективах создания в области собственного бумажного производства, он пообещал всяческую поддержку региональной власти. Со своей стороны руководство предприятия заверило, что долго ждать не придется. Слова не разошлись с делом. Фактически на пустом месте, где были только стены давно пустующего цеха, рождается флагман отечественной бумажной индустрии.
Первые тонны бумаги и картона планируют выпустить уже к лету этого года. Новая линия способна выдавать в сутки порядка 200 тонн продукции, это 3,5 вагона ценного упаковочного материала.
Достойное производство - достойная зарплата. По заверениям руководства, она будет не менее 30 тысяч рублей. Это выше средних показателей по региону. Расширение производства даст более 300 новых рабочих мест.