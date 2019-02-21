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В Орле на бумажном комбинате готовится к запуску новая бумажно-картонная линия

Сейчас идет установка оборудования.

43 вагона с необходимым оборудование пришли на комбинат еще в прошлом году. Сейчас идет монтаж уникальной линии. Половина агрегатов и узлов, необходимых для запуска нового бумажного производства, уже установлена. На 80% смонтировано котельное оборудование, осталось только установить автоматику.

Планы по расширению производства на комбинате вынашивали давно, постепенно проводили модернизацию, но на такие внушительные инвестиции решились только после встречи с Андреем Клычковым в июне прошлого года. Тогда, узнав о перспективах создания в области собственного бумажного производства, он пообещал всяческую поддержку региональной власти. Со своей стороны руководство предприятия заверило, что долго ждать не придется. Слова не разошлись с делом. Фактически на пустом месте, где были только стены давно пустующего цеха, рождается флагман отечественной бумажной индустрии.

Первые тонны бумаги и картона планируют выпустить уже к лету этого года. Новая линия способна выдавать в сутки порядка 200 тонн продукции, это 3,5 вагона ценного упаковочного материала.

Достойное производство - достойная зарплата. По заверениям руководства, она будет не менее 30 тысяч рублей. Это выше средних показателей по региону. Расширение производства даст более 300 новых рабочих мест.




Оксана Гранн
21 февраля 2019 года

 


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