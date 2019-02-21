Новости версия для печати В канун 23 февраля орловских мужчин поздравили с приближающимся Днём защитника Отечества На сцене академического театра им. Тургенева в честь сильной половины человечества прошёл праздничный концерт.



То, что чествуют именно защитников, можно было понять ещё на подходе к театру - у входа развернулась выставка военной техники. Также все желающие могли угоститься кашей из полевой кухни. А уже со сцены виновников торжества поздравил военный оркестр ФСО России и первые лица региона.





Антон Киселёв

21 февраля 2019 года







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