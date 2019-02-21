Новости версия для печати 43 заявления о нарушениях поступили в орловскую УФАС за последний квартал прошлого года Орловская антимонопольная служба отчиталась о результатах работы.



За последний квартал прошлого года в адрес ведомства поступило 43 заявления, в которых сообщалось о нарушениях антимонопольного законодательства.



В результате проверки дела возбудили по четырем заявлениям и выдали семь предупреждений, а вот штрафов наложили всего на 12 тысяч рублей. Но, как отметил руководитель ведомства, материальная сторона не ставится в работе на первое место, главное - профилактика.

Андрей Кирьянов, руководитель УФАС по Орловской области: «Антимонопольным органом принимаются меры, в первую очередь, предупредительного характера, поэтому нет таких драконовских мер и применения больших штрафных санкций, несмотря на то, что они прописаны и в полномочиях, и в действующем законодательстве». Большая часть обращений в УФАС касалась антимонопольного законодательства в рекламной сфере. Неправильный пиар усмотрели в 33 заявлениях, после проверки осталось 18 фактов. По ним также были возбуждены дела. Отдельное внимание на совещании было уделено повышению качества услуг и ценообразованию в сфере обращения с отходами на основе развития конкуренции.





Оксана Гранн

21 февраля 2019 года







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