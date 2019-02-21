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В Орле состоялся творческий вечер Татьяны Грибановой

Поэт и писатель Татьяна Грибанова - наша землячка, она пишет о своих корнях, о русской деревне, о природе. Литературное сообщество высоко ценит ее творчество.

В прошлом году к многочисленным литературным наградам добавилась еще одна - общественная Всероссийская награда-медаль Шукшина. Татьяне Грибановой ее вручили за вклад в изучение и популяризацию многонациональной культуры, литературы и сохранение русского языка. Творческий вечер приурочили ко дню рождения Татьяны Грибановой. Он прошел в главном хранилище литературных знаний региона - в библиотеке имени Бунина.

Лауреат и дипломант Всероссийских литературных премий Татьяна Грибанова пишет о том, что знакомо и близко ей с самого детства. Темы ее произведений - деревенская жизнь с ее неспешным укладом, наши исконные обычаи и традиции, сказки, а герои - простые русские женщины с их удивительными судьбами.

В прошлом году Татьяна Грибанова была удостоена литературной премии А.А.Фета и награждена золотой медалью имени Василия Шукшина, которых, кстати, вручается всего две в год.

Центральным событие творческого вечера стала новая книга Грибановой «Настенины «антарки». Удивительная, сказочная история для детей и взрослых. Иллюстрации к книге создала замечательный орловских художник, педагог Юлия Тютюнова.

Кроме того, писательница презентовала и новый песенный сборник «Просёлочной дорогой». Поздравить автора с эти событием приехали многочисленные гости - писатели, художники, мастера народных промыслов из разных областей, композиторы, которые написали музыку на ее стихи.

На творческом вечере прозвучали отрывки из книги Грибановой «Лесковка», которая только что переиздана. Отрывки прочитали школьники и студенты. Пришли читатели, которые с нетерпением ждут ее новых книг.
Татьяна Грибанова, член Союза писателей России: «Большую вещь задумала, и над ней сейчас работаю, уже пошел второй год. Но попутно все равно пишутся стихи, попутно еще собирается книга».
Кстати, благодаря Татьяне Ивановне, вот уже пять лет в Орле существует клуб «Светлица». Она смогла объединить всех творческих людей не только из Орла, но и из Москвы, Брянска, Белгорода.




Эва Стасюлевич
21 февраля 2019 года

 


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