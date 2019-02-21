Сегодня - День родного языка

|
четверг
21.02.2019
22:21:52
|
|
Сегодня - День родного языкаРусский - входит в число так называемых мировых языков. Он является родным примерно для 170 миллионов человек. В этот праздник многие школы подготовили для учеников увлекательные программы, например в орловской гимназии № 28 рассказали исторические факты рождения некоторых слов.
Русский зык - то мощный и страстный, то нежно-певучий. В нем есть и усмешка, и мягкость, и ласка. И отмечается тенденция к смягченному звучанию. Так, сегодня во время прямого эфира на «Радио России. Орел» выяснилось, что многим жителям нашего города совсем не нравится, когда их называют орловцами, они хотят быть орловчанами. Филологи и лингвисты объяснили радиослушателям, что и «орловцы» и «орловчане» в равной степени являются языковой нормой.
Кстати, выяснилось, что есть и другие варианты: орловчины, орлени или орляне. Но они уже ушли в историю.
|© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта