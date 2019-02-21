Новости версия для печати Сегодня - День родного языка Русский - входит в число так называемых мировых языков. Он является родным примерно для 170 миллионов человек. В этот праздник многие школы подготовили для учеников увлекательные программы, например в орловской гимназии № 28 рассказали исторические факты рождения некоторых слов.



Русский зык - то мощный и страстный, то нежно-певучий. В нем есть и усмешка, и мягкость, и ласка. И отмечается тенденция к смягченному звучанию. Так, сегодня во время прямого эфира на «Радио России. Орел» выяснилось, что многим жителям нашего города совсем не нравится, когда их называют орловцами, они хотят быть орловчанами. Филологи и лингвисты объяснили радиослушателям, что и «орловцы» и «орловчане» в равной степени являются языковой нормой.



Кстати, выяснилось, что есть и другие варианты: орловчины, орлени или орляне. Но они уже ушли в историю.









Всеволод Трифонов

21 февраля 2019 года







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