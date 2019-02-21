Новости версия для печати В Орле состоялось торжественное вручение паспортов новым российским гражданам В канун Дня защитника Отечества свой первый российский паспорт получили семь уже бывших иностранцев.



В недавнем прошлом они были гражданами Украины. Война вынудила их искать новый дом, которым и стала Орловщина. Гражданство Российской Федерации получили по упрощённой системе, благодаря программе переселения соотечественников. Торжественный момент с ними разделили ещё два десятка школьников.





Надежда Невматулина

21 февраля 2019 года







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