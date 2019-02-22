Новости версия для печати Сегодня в Орловской области пройдет лыжная гонка, посвященная памяти старшего сержанта Федора Давыдова Гонка стартует у Кривцовского мемориала.



Именно под командованием Федора Васильевича Давыдова на этом участке фронта в феврале 1942 года воевали несколько лыжных батальонов. Федор Давыдов погиб в бою 1 марта.



Планируется, что в лыжной гонке, организованной в память о Давыдове и его бойцах, примут участие более 120 человек, а победный кубок победителю вручит внук знаменитого командира Константин Давыдов





Мария Семак

22 февраля 2019 года







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