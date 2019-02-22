Глава администрации Орла проведет встречи с жителями всех районов областного центра

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пятница
22.02.2019
11:29:47
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Глава администрации Орла проведет встречи с жителями всех районов областного центраОткрытый диалог позволит горожанам задать волнующие и актуальные вопросы, обозначить тревожащие проблемы.
С жителями Железнодорожного района города Александр Муромский уже встретился. Он рассказал о планах по развитию района и города в целом на 2019 год, а также подвел итоги ушедшего года и ответил на вопросы.
В ближайшие недели глава администрации Орла Александр Муромский совместно со своими заместителями и депутатами городского Совета проведет встречи с жителями Советского, Заводского и Северного районов.
Встреча с жителями Советского района состоится 27 февраля в 18.00 в большом зале территориального управления по Советскому району (ул. Октябрьская, 30).
Жителей Северного района ждут 6 марта в 18.00 в КДЦ «Металлург» (ул. Металлургов, 17).
13 марта в 18.00 в Орловском городском центре культуры (ул. Комсомольская, 261А) Александр Муромский встретится с жителями Заводского района, сообщает сайт городской администрации.
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