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Глава администрации Орла проведет встречи с жителями всех районов областного центра

Открытый диалог позволит горожанам задать волнующие и актуальные вопросы, обозначить тревожащие проблемы.

С жителями Железнодорожного района города Александр Муромский уже встретился. Он рассказал о планах по развитию района и города в целом на 2019 год, а также подвел итоги ушедшего года и ответил на вопросы.

В ближайшие недели глава администрации Орла Александр Муромский совместно со своими заместителями и депутатами городского Совета проведет встречи с жителями Советского, Заводского и Северного районов.

Встреча с жителями Советского района состоится 27 февраля в 18.00 в большом зале территориального управления по Советскому району (ул. Октябрьская, 30).

Жителей Северного района ждут 6 марта в 18.00 в КДЦ «Металлург» (ул. Металлургов, 17).

13 марта в 18.00 в Орловском городском центре культуры (ул. Комсомольская, 261А) Александр Муромский встретится с жителями Заводского района, сообщает сайт городской администрации.


Орловское Информбюро
22 февраля 2019 года

 


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