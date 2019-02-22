Новости версия для печати Глава администрации Орла проведет встречи с жителями всех районов областного центра Открытый диалог позволит горожанам задать волнующие и актуальные вопросы, обозначить тревожащие проблемы.



С жителями Железнодорожного района города Александр Муромский уже встретился. Он рассказал о планах по развитию района и города в целом на 2019 год, а также подвел итоги ушедшего года и ответил на вопросы.



В ближайшие недели глава администрации Орла Александр Муромский совместно со своими заместителями и депутатами городского Совета проведет встречи с жителями Советского, Заводского и Северного районов.



Встреча с жителями Советского района состоится 27 февраля в 18.00 в большом зале территориального управления по Советскому району (ул. Октябрьская, 30).



Жителей Северного района ждут 6 марта в 18.00 в КДЦ «Металлург» (ул. Металлургов, 17).



13 марта в 18.00 в Орловском городском центре культуры (ул. Комсомольская, 261А) Александр Муромский встретится с жителями Заводского района, сообщает сайт городской администрации.





Орловское Информбюро

22 февраля 2019 года







На главную страницу





