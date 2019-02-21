Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Бесконтактная оплата проезда придёт в Мценск и Ливны. Но что делать, если карта не читается или вместо 17 рублей пришлось заплатить почти 200. По ошибке.



- Контроль на местах. Что сегодня рассказали главе администрации Орла на Спецавтобазе?



- На бумажном комбинате готовятся к запуску современной производственной линии.



- Орловцы или орловчане? В День родного языка поставим точку в этом споре.



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Вести-Орёл

21 февраля 2019 года







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