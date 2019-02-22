В Орле на улице Октябрьской был сбит пешеход

|
пятница
22.02.2019
11:29:54
|
|
В Орле на улице Октябрьской был сбит пешеходДТП произошло 21 февраля в 11:35.
Водитель, управляя автомобилем Лифан, двигалась по ул. Октябрьская, в районе дома № 58 не уступила дорогу и допустила наезд на пешехода 1993 г.р., который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, отправлен на амбулаторное лечение.
За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 21 ДТП. Из них два ДТП с пострадавшими, в результате три человека получили телесные повреждения.
Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области
|© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта