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В Орле на улице Октябрьской был сбит пешеход

Водитель, управляя автомобилем Лифан, двигалась по ул. Октябрьская, в районе дома № 58 не уступила дорогу и допустила наезд на пешехода 1993 г.р., который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, отправлен на амбулаторное лечение.

За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 21 ДТП. Из них два ДТП с пострадавшими, в результате три человека получили телесные повреждения.

Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области