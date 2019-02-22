Новости версия для печати В этом году отремонтируют дворы Орловского района По программе «Формирование комфортной городской среды» благоустроят восемь дворов для 27 многоквартирных домов. И еще четыре так называемые общественные территории.



Обновление придёт в Сабурово, Становой Колодезь, Образцово, в Большую Куликовку, а также в Знаменку. На эти цели выделено почти 42,5 млн рублей. Администрация Платоновского сельского поселения решила участвовать в проекте самостоятельно. Ей выделят отдельно 5 млн рублей. Контракты на проведение работ муниципалитеты должны заключить до 1 мая.





Надежда Невматулина

22 февраля 2019 года







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