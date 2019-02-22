Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Доврачебная помощь, «змейка» задним ходом и заезд в гараж. Впервые орловские автоинструкторы сдавали экзамен на профмастерство.

- Что такое бобслей? Ответы из первых уст от олимпийских чемпионов.

- Областная власть должна оставить при себе только самые сложно выполнимые обязательства. О перераспределении полномочий говорили в Кромах.



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Вести-Орёл

22 февраля 2019 года







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