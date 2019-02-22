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В Орле прошли соревнования инструкторов по вождению

Инструкторам предстояло сдать теорию, а именно знание ПДД. Среди заданий конкурса - оказание доврачебной помощи при ДТП, скоростное маневрирование, где учитывалось не только четкость и правильность прохождения различных фигур, но и потраченное время.

Тест по доврачебной помощи оценивался куда строже, чем экзамен ПДД. За каждый промах и просчет начислялись штрафные баллы, а все знания нужно было подтвердить практикой.

Сами конкурсанты отмечают: не каждый водитель может обучить другого вождению. Инструктору необходимо не только самому отлично водить автомобиль, но и обладать педагогическими навыками и знать психологию.

Впрочем, на состязаниях автоинструкторам надлежало блеснуть именно как водителям. А это было непросто с учетом сложности заданий. Даже обычная остановка у стоп-линии требовала ювелирной точности.

Участники состязаний быстро убедились: пройти дистанцию без штрафных очков не так-то просто. Среди приемов повышенной сложности и обычная змейка, вот только проехать ее надо было задним ходом. По итогам подсчета очков лучшие результаты в конкурсе показал инструктор автошколы «Профи».