Новости версия для печати Бобслеисты Юрий Селихов и Филипп Егоров встретились с орловскими школьниками Встреча ребят со спортсменами прошла в рамках проекта «Классные встречи».



Организатором образовательной площадки стали представители регионального отделения «Российского движения школьников». «Классные встречи» ребят со спортсменами объединены темой предстоящей в марте Всемирной Универсиады в Красноярске. И Юрий Селихов и Филипп Егоров участвовали в Олимпийских играх. Филипп Егоров - обладатель серебряной медали зимних игр 2006 года в Турине. И эта награда является пока единственной олимпийской в Орловской области. Филипп Егоров, серебряный призер Олимпийских игр 2006 года.: «Бобслей представляет собой спуск с горы на цельнометаллическом неуправляемом снаряде, в котором сидят два или четыре человека и молятся за свою жизнь».





Анастасия Дорохова

22 февраля 2019 года







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