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Областная власть должна оставить при себе только самые сложно выполнимые обязательства

А то, с чем муниципалитеты могут справиться на местах, должно остаться за органами местного самоуправления. К такому выводу пришли депутаты Облсовета, обсуждая эффективность закона о перераспределении полномочий. Этот закон вступил в силу в 2014 году. В декабре этого года срок его действия завершается. Какой опыт область наработала за этот период?

На заседании комитета главы сразу пяти районов - Кромского, Дмитровского, Троснянского, Урицкого и Сосковского признали, что механизм передачи полномочий оказался эффективным. Правда, недоработанным. Проблемы у муниципалитетов возникали на строительном поприще, когда возведение новых объектов - как коммерческих, так и социальных - затягивалось из-за проволочек в областной комиссии по землепользованию и застройке. Конкретный пример привёл Иван Митин. Одно из поселений в Кромском районе практически каждую весну оказывается отрезанным от райцентра из-за паводка. Решить проблему помогла бы новая дорога, но профильная комиссия проект не пропустила, потому что никто из её членов не выезжал на место, чтобы оценить необходимость этой дороги. Потому глава попросил вернуть районам возможность самостоятельно принимать данные решения. Еще одна сфера - определение порядка деятельности общественных кладбищ. По мнению Митина, эти полномочия должны исполнятся местным самоуправлением.
Михаил Вдовин, первый зампред орловского Облсовета: «Мы должны посмотреть внимательно, какие полномочия - суперсложные, оставить на уровне субъекта РФ, всё остальное, с деньгами, передать вниз. Тогда администрации районов не будут пустовать».
Комитет по местному самоуправлению продолжит работать в районах области, чтобы к концу года дать объективную оценку эффективности принятого 5 лет назад закона и выработать свои предложения по его дополнению.





Антон Киселёв
22 февраля 2019 года

 


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