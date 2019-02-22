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Текущие кровли, ямы на дорогах и горы мусора, который не вывозят

Жители Железнодорожного района Орла о своих проблемах рассказали главе администрации во время его очередной рабочей поездки. Посетил Александр Муромский и «Спецавтобазу». Вопросы были к кадровой службе и планово-экономической. Причина: деньги выделяются, но не осваиваются.

Разговор о рыночных отношениях и современных реалиях состоялся у главы администрации с начальниками отделов «Спецавтобазы». Посыл Александра Муромского таков: «Контракты сами не проявятся. На конкурсы чаще стоит подавать заявки, и еще летом планировать предстоящий весенний ямочный ремонт».
Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Парадокс заключается в том, что сегодня правительство области дает деньги на содержание, и оно готово давать. Но оно вправе требовать и соответствующей работы, а она, к сожалению, не делается. Мне надоело слушать про тротуары, про межквартальные проезды, при этом техника стоит».
План объезда Железнодорожного района - адресный. По обращениям и жалобам жителей. В этом году кровли текут массово. Дом по улице Революции - как отражение проблем владельцев квартир всех верхних этажей. Здесь собственники приняли решение о капитальном ремонте крыши, для этого создадут спецсчет и средства с фонда капремонта переведут на него.
Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Полномочия по содержанию крыш находятся в управляющей компании. УК, обследуя жилое помещение, выявляет причиненный ущерб, делает смету и согласовывает с собственником время, сроки и устранение, а также сумму. Здесь может быть либо компенсация причиненного ущерба, либо восстановление и проведение ремонтных работ».
Не обошли стороной и мусорную тему. Жители Прядильной и Пушкина жалуются: вывозят нерегулярно, зачастую к контейнерам не подойти. Хотя к приезду главы администрации мусорная площадка стала практически идеальной.

Жители тихого двора по улице 1-я Курская ждут, когда их включат в программу благоустройства, и, наконец, залатают ямы, сделают опиловку деревьев и съезды для маломобильных граждан. Встреча закончилась хорошей новостью: скорее всего, желаемое исполнится в этом году.




Анна Вайсергисер
22 февраля 2019 года

 


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