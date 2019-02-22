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МЧС: Основной причиной пожаров является беспечность взрослых

В региональном главке МЧС сообщили о первых предположениях, которые касаются причин рокового пожара в селе Липовец Покровского района. Напомним, 14 февраля при пожаре погибли двое малышей и их мать. Как сообщили в Госпожнадзоре, волна подобных трагедий захлестнула в прошлом году всю страну.

Трагические последствия пожара в селе Липовец, который стоил жизни женщине и ее малолетним детям, начальник надзорного управления регионального главка МЧС Александр Александров наблюдал своими глазами. Хотя бойцы местного гарнизона МЧС и прибыли на место в рекордные сроки, спасти никого не удалось, слишком поздно пожар заметили соседи.

Расследование пожара еще продолжается, но у дознавателей МЧС уже есть первые выводы.
Александр Александров, начальник управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Орловской области: «Техническая версия - нарушения правил эксплуатации электрооборудования. Также рассматривается детская шалость».
Профилактика ЧП в семьях повышенного социального риска подчас не приносит результатов. Так случилось и в селе Липовец. Непосредственно перед трагедией, 25 января было проведено обследование социально-бытовых условий этой семьи.

Хуже всего, что пожары с детской гибелью на сегодня стали в стране и области опасной тенденцией.
Александр Александров, начальник управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Орловской области: «На территории РФ по итогам года рост данного показателя составил более 25 %. Что касается обстановки на территории Орловской области, у нас было три пожара, на которых пострадало пять детей, к сожалению, один ребенок погиб при перевозке его в медицинское учреждение. Наиболее резонансным был пожар, который произошел 6 декабря в населенном пункте Дубовая Роща Орловского района. Причиной пожара были нарушения правил эксплуатации электрооборудования».
Говоря о декабрьской трагедии в Дубовой Роще, нельзя не упомянуть о социальных предпосылках пожара. По словам соседей погорельцев, на нерадивую мать они жаловались местным властям не раз.

Одно из возможных спасительных решений - раннее обнаружение возгораний. В этом себя хорошо зарекомендовали автономные пожарные извещатели.
Александр Александров, начальник управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Орловской области: «В 2018 году на территории РФ зафиксировано более 400 срабатываний. Практически во всех случаях либо родители, либо дети самостоятельно обнаруживали признаки пожара и покидали помещение. Необходимо приобретать эти устройства проверенных производителей в специализированных магазинах».
Однако, отмечают пожарные, даже самая продвинутая техника бессильна там, где взрослые лишены чувства ответственности, а дети предоставлены сами себе. Родительская несостоятельность - самая частая первопричина пожаров с детской гибелью.




Иван Суверин
22 февраля 2019 года

 


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