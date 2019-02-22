Новости версия для печати Орловским предпринимателям рассказали о наиболее частых нарушениях, выявляемых в результате проверок В региональном управлении Роспотребнадзора на встрече с предпринимательским сообществом в рамках публичных слушаний. подвели итоги работы за 4-й квартал 2018 года.



Александр Румянцев подчеркнул, что приоритетное направление в деятельности регионального Роспотребнадзора - профилактика правонарушений. Поэтому работа ведется не только с бизнес-сообществом, но и с общественными организациями, торгово-промышленной палатой Орла и с региональном отделением «Опоры России».

Александр Румянцев руководитель Управления Роспотребнадзора по Орловской области: «Цель данного мероприятия - проинформировать наших предпринимателей об основных нарушениях, которые выявляются нами в ходе выявления проверок. Это направлено на профилактику правонарушений. А также мы проинформировали предпринимателей об изменениях в действующем законодательстве, а также дали разъяснения по актуальным вопросам, которые волнуют предпринимательское сообщество».





Юлия Опанасюк

22 февраля 2019 года







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