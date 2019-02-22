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пятница
22.02.2019
22:19:26
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В военно-историческом музее прошла патриотическая акция «Дневник победы. Все для фронта»На встречу были приглашены студенты орловских вузов.
Уже не первый год в преддверии 23 февраля активисты Общероссийского народного фронта проводят патриотические мероприятия. В 2019 году экскурсия «Дневник Победы. Все для фронта» прошла в 25 субъектах страны. Не остался в стороне и Орел. Молодым людям в очередной раз напомнили о страшных событиях войны, о героизме и мужестве русского солдата.
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