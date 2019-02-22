Новости версия для печати В орловском музее Бунина провели экскурс в историю письма и почты Сегодняшняя молодежь уже практически не знает конвертов и писем от руки не пишет, поэтому сотрудники музея предоставили молодым людям возможность воспользоваться пером и пресс-папье.



От узелкового письма и пиктограмм до ямщиков и советских почтовых ящиков. Современные студенты только в теории знают о том, как писали письма на бумаге, и какими принадлежностями пользовались в разных веках.

Ирина Аркатова, старший научный сотрудник музея И.А. Бунина: «У нас в фондах более шести тысяч подлинных единиц хранения и среди них очень много писем Бунина, причем, которых он писал и молодым человеком, и уже в зрелые годы, поэтому нам есть что показать в экспозиции». Ребята сами попробовали написать несколько строк гусиным и стальным пером, воспользоваться чернильницей и пресс-папье. Не случайно сотрудники музея решили обратиться к этой теме. Ведь здесь хранится огромное письменное наследие классика. Среди них письма писателя к его первой любви Варваре Пащенко и письма из эмиграции к друзьям, где он сообщает о том, что хотел бы вернуться на родину.









Эва Стасюлевич

22 февраля 2019 года







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