Новости версия для печати Орловский пожарный награжден медалью «За отвагу на пожаре» В День защитника Отечества старшина Сергей Толпекин из 1-й пожарно-спасательной части украсит свой китель государственной наградой. Награду Сергею Толпекину вручил министр МЧС Евгений Зиничев. Медаль «За отвагу на пожаре» - одна из самых престижных наград в профессиональном сообществе огнеборцев.



До получения престижной награды Сергей Толпекин был на хорошем счету и у коллег, и у начальства.

Виталий Тюрин, заместитель начальника ПСЧ-1: «Во время несения службы зарекомендовал себя как грамотный, исполнительный сотрудник. Рискует при необходимости, хладнокровно выполняет поставленные перед ним задачи». Именно поэтому в тот вечер, который едва не стал роковым для одной из жительниц девятиэтажки, Сергей Толпекин действовал так, как привык, вовсе не думая, что совершает подвиг.



Пожар произошел в марте 2018 года в доме на улице Новикова. Из горящей квартиры пожарные вывели двух женщин. Потом выяснилось, что в квартире находится еще один человек. Было принято решение вновь зайти в горящую квартиру и искать.

Сергей Толпекин, командир отделения ПСЧ-1: «Нашли эту женщину, она лежала на диване. Надели на нее спасательное устройство и вывели на свежий воздух». Медаль «За отвагу на пожаре» командиру отделения лично вручил в Москве глава МЧС. И в региональном главке, и в министерстве по чрезвычайным ситуациям роль Сергея Толпекина в этой спасательной операции сочли исключительной, хоть сам он так и не считал.









Иван Суверин

22 февраля 2019 года







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