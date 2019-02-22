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Врач всегда на «линии фронта»

23 февраля - День защитника Отечества. Как правило, это праздник мужчин, которые воевали, служили в армии или совершали победы в других областях. Героям нашего сюжета пришлось защищать Отечество и на войне, и в мирное время, и в военной форме, и белом халате.

Максим Сычев на вторую Чеченскую войну попал сразу после окончания Петербургской военно-медицинской академии. Выпускной и начало военных действий практически совпали. Сразу столкнулся с местной спецификой.
Максим Сычёв, врач-хирург приёмного отделения Орловской областной клинической больницы: «Там не стреляют, там скорее минно-взрывная война. Служишь - вроде ничего не происходит, но в госпитале видишь людей без рук, без ног. Есть палатка, есть операционная. Привозят раненого, берешь и оперируешь».
Демобилизоваться пришлось в годы, когда в армии были серьезные сокращения. Однако в мирной жизни доктору приходится не намного проще. Теперь его линия фронта – экстренное приемное отделение областной больницы.
Максим Сычёв, врач-хирург приёмного отделения Орловской областной клинической больницы: «Да, здесь неподготовленному человеку трудно работать – психологически».
Но, признается, главное, что его знания, опыт и помощь и здесь нужны людям. Значит: «и вечный бой – покой нам только снится».
Екатерина Туркова, заведующая приёмным отделением Орловской областной клинической больницы: «Он всегда собран, всегда спокоен, он всегда знает, что делать. Его действия всегда четкие, всегда отработанные. Когда этот доктор работает, можно не бояться за то, что происходит в отделении». 
Линия фронта детского нейрохирурга Евгения Старова сейчас – это вход в операционную. Здесь он борется за жизнь и здоровье детей. Прошло 9 лет, с тех пор, как он сменил военную форму на белый халат. 10 лет был на войне.
Евгений Старов, врач-нейрохирург НКМЦ им. З.И. Круглой: «Это было задание Родины, от которого невозможно было отказаться».
Он был в семи горячих точках, некоторые даже вслух не принято называть. Был ранен. Это огромный период жизни и гигантский опыт.
Евгений Старов, врач-нейрохирург НКМЦ им. З.И. Круглой: «Это переоценка всех жизненных событий, жизненного опыта, наверное, обостренное чувство справедливости». 
Его история такая – нейрохирургия, война и снова нейрохирургия. Наград - и врачебных, и за боевые действия - множество. О войне он говорить не любит, а об операционной с удовольствием.
Евгений Старов, врач-нейрохирург НКМЦ им. З.И. Круглой: «Мы внедрили методы ранней нейроэндоскопической коррекции ликворных путей при гидроцефалиях различной этиологии, мы внедрили методы пластики свода черепа эндоскопические, и мы гордимся тем, что эти операции выполняются даже не во всех столичных клиниках».
И мамы его маленьких пациентов, и коллеги говорят о нем с удовольствием и благодарностью.

Военный опыт конечно бесценен, но Старов искренне считает, что его нынешняя линия фронта важнее. Это и есть защита Отечества.
Евгений Старов, врач-нейрохирург НКМЦ им. З.И. Круглой: «Здесь война идет за жизнь детей, а не за свою собственную. Наверное, здесь гораздо сложнее, чем там». 
У каждого настоящего мужчины есть своя линия фронта, а за спиной дети, семья, родина или собственное дело. Всем защитникам Отечества желаем мужества и победы.




Елена Литинская
22 февраля 2019 года

 


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