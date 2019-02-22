Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Модернизация и сохранение исторической памяти. Как сочетают в Свердловском районе день нынешний и минувший?



- Линия фронта орловских врачей: горячие точки и мирная жизнь. Где легче?



- Долг "Спецавтобазы" уменьшен на 17 миллионов. Что дальше?



- Гонка памяти. О легендарном лыжнике Федоре Давыдове рассказал его внук.





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Вести-Орёл

22 февраля 2019 года







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