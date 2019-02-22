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В музее Тургенева открылась выставка художника и педагога Анатолия Полукарова

Выпускник Строгановского училища и художественно-графического факультета Орловского университета, он всю жизнь предан классической школе живописи. В его пейзажах и натюрмортах отражение живой природы, которая дает силы мастеру жить и творить.

 Ученики мастера знают его как строгого и требовательного педагога, друзья и коллеги по цеху - как тонкого и серьезного мастера. Его работы посвящены большей частью родному краю, неброской природе средней полосы, выполненные в традиционной манере русской живописи.
Владимир Ермаков, писатель: «Это понятие школы, которое сегодня во многом утрачивается, к сожалению, и под мощным напором инсталляторов, концептуалистов, фактуалистов размывается, исчезает и теряется корень. А здесь он сохраняется. Здесь он как бы передается из полотна в полотно».
Выставка посвящена Ивану Сергеевичу Тургеневу, не случайно она и состоялась в литературном музее. Работы, которые создавались художником в последние годы, но не вошли в основную выставку к юбилею писателя, представлены сегодня здесь. Центральное место занимает очень добрый портрет читающего классика.
Анатолий Полукаров, член Союза художников России: «Одна из работ - портрет Тургенева. Я здесь показываю портрет Тургенева и другие работы, которые каким-то образом связаны с ним».
Анатолий Полукаров преподает живопись в Орле с 1973 года. Он был преподавателем в художественных школах и художественном училище. Больше 10 лет - доцент кафедры архитектуры ОГУ имени Тургенева. Поздравить мастера с открытием выставки пришли его ученики. В подарок учителю - 5 дипломов, которые они привезли с конкурса живописи и рисунка, который только что прошел в Пензе.

Полотна Анатолия Полукарова всегда светлые, с настроением и потаенной надеждой. Спокойные тона, ничего кричащего и лишнего. Тургеневский край, родина писателя, цветы и натюрморты - основные темы его картин.

Поздравить друга пришли члены Союза художников, любители бардовской песни, журналисты и педагоги, которые знают его творчество не один десяток лет. Выставка продлится до 21 марта.




Эва Стасюлевич
22 февраля 2019 года

 


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