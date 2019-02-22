В Орле с Днем защитника Отечества поздравили тех, кто сейчас проходит срочную службу

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В Орле с Днем защитника Отечества поздравили тех, кто сейчас проходит срочную службуВ воинской части 03013 сегодня дали праздничный концерт. Среди военных не так уж и мало представительниц женского пола. Так что поздравляли не только мужчин, но и милых дам.
Орловскую воинскую часть 03013, входящую в состав 336 радиотехнического полка ВКС РФ, сегодня посетил губернатор области Андрей Клычков. Командир части Михаил Черников познакомил главу региона с организацией военной службы в части. Губернатор посетил казармы, посмотрел, как проходят занятия у военнослужащих по призыву, пообщался с ними. Андрею Клычкову также показали радиоэлектронную технику, стоящую на вооружении.
Торжественное собрание в честь Дня защитника Отечества прошло в воинском клубе.
Командир части поздравил с праздником личный состав, вреди которого, кстати, немало женщин. Поздравления прозвучали и в адрес семей защитников Отечества.
Солдат-срочников поздравил и вице-спикер орловского Облсовета Михаил Вдовин.
В своем поздравлении губернатор Андрей Клычков отметил, что жители Орловской области благодарны защитникам Отечества за возможность жить в мире и спокойствии.
Лучшие военнослужащие, представители гражданского персонала награждены почетными грамотами губернатора и орловского Облсовета.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Я отдельно хочу сказать огромное спасибо за активное участие во всех значимых для региона патриотических акциях, за большую работу по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения, которую ведут ветераны вашей части».