Новости версия для печати В Орле с Днем защитника Отечества поздравили тех, кто сейчас проходит срочную службу В воинской части 03013 сегодня дали праздничный концерт. Среди военных не так уж и мало представительниц женского пола. Так что поздравляли не только мужчин, но и милых дам.



Орловскую воинскую часть 03013, входящую в состав 336 радиотехнического полка ВКС РФ, сегодня посетил губернатор области Андрей Клычков. Командир части Михаил Черников познакомил главу региона с организацией военной службы в части. Губернатор посетил казармы, посмотрел, как проходят занятия у военнослужащих по призыву, пообщался с ними. Андрею Клычкову также показали радиоэлектронную технику, стоящую на вооружении.



Торжественное собрание в честь Дня защитника Отечества прошло в воинском клубе.



Командир части поздравил с праздником личный состав, вреди которого, кстати, немало женщин. Поздравления прозвучали и в адрес семей защитников Отечества.



Солдат-срочников поздравил и вице-спикер орловского Облсовета Михаил Вдовин.



В своем поздравлении губернатор Андрей Клычков отметил, что жители Орловской области благодарны защитникам Отечества за возможность жить в мире и спокойствии.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Я отдельно хочу сказать огромное спасибо за активное участие во всех значимых для региона патриотических акциях, за большую работу по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения, которую ведут ветераны вашей части». Лучшие военнослужащие, представители гражданского персонала награждены почетными грамотами губернатора и орловского Облсовета.









Всеволод Трифонов

22 февраля 2019 года







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