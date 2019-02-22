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В Орле железнодорожники поздравили своих коллег, служивших в Афганистане

Дата вывода войск из Афганистана навсегда вписана в историю нашей страны. За десять лет наша страна потеряла там более 15 тысяч советских солдат. Все, кто вернулся, нашли себя в мирной жизни. Накануне Дня защитника Отечества компании РЖД отметила своих «афганцев».

Они не только строят стальные магистрали, но и стоят на страже суверенитета страны. В годы Великой Отечественной войны труд железнодорожников позволил провести основные наступательные операции, а потом восстановить экономику. Сегодня на железной дороге хранят память о стойкости нашего народа, поддерживают здесь и воинов-интернационалистов.
Андрей Сорокин, представитель службы корпоративных коммуникаций МЖД: «Среди железнодорожников есть люди, которые принимали участие в тех боевых действиях. Мы по праву можем гордиться ими и как ветеранами боевых действий, и как сегодняшними квалифицированными специалистами».
Тяжелая страница афганской службы вписана в жизнь Геннадия Дюканова. После боевых действий он выбрал путь железнодорожника. Но ежегодно в феврале, вот уже три десятка лет, дата вывода войск из Афганистана становится для него днем воспоминаний, днем памяти и скорби об однополчанах, невернувшихся на родную землю.

Вернувшись домой после военных действий, не раздумывая решил стать уже в ряды железнодорожников и Олег Балабанов.

Дату вывода последней колонны советских войск из Афганистана отметили накануне Дня защитника Отечества. Профессионалам своего дела и защитникам железной дороги под аплодисменты коллег на сцене театра «Русский стиль» сказали слова благодарности и вручили медали.




Анна Вайсергисер
22 февраля 2019 года

 


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