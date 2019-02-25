Новости версия для печати Многоквартирные дома орловцев подвергнут оценке противопожарной безопасности Соответствующее постановление принято городской администрацией.



Жителям в очередной раз напомнят о проверке состояния электрического и газового оборудования и необходимости свободного проезда спецтехники к домам. Дважды в течение года технические помещения домов проверят на предмет несанкционированного размещения производств и складов. Также проинспектируют эвакуационные пути – их проверят на загруженность. Не исключено, что в итоге безответственные жильцы лишаться самостоятельно установленных помещений.





Мария Семак

24 февраля 2019 года







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