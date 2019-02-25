Новости версия для печати Орловских «плюшкиных» может стать меньше Наш регион присоединился к всероссийскому флешмобу «Потребляй с умом».



В рамках акции жителей научат избегать импульсивных покупок и совершать только осознанные траты, а также избавляться от ненужных вещей и накопительства. Этому помогут вебинары по экомаркетингу и расхламлению. Принять участие и получить более подробную информацию о флешмобе можно на сайте www.ecowiki.ru





Мария Семак

24 февраля 2019 года







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