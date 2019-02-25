Новости версия для печати Сегодня в Орле состоится матч регионального этапа «Золотой шайбы» для команд игроков 2010-2011 годов рождения Победитель получит право выступить на всероссийском финале



В 14:00 на корте Ледовой Арены на Наугорском шоссе встретятся ХК «Молния» и ХК «Орел Алроса». Всего в турнире принимают участие три команды, которые сыграют между собой в два круга.





Анастасия Дорохова

25 февраля 2019 года







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