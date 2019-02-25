Новости версия для печати За прошедшие выходные на территории Орловской области зарегистрировано 22 ДТП Из них два ДТП с пострадавшими, в результате два человека получили телесные повреждения.



23 февраля в Орле в 12:35 водитель, управлял автомобилем «БМВ Х-1», следовал по ул. Магазинной, и в районе дома №23 произошел наезд на пожилую женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, отпущена на амбулаторное лечение.



24 февраля в Болхове в 9:40 женщина-водитель, управляя автомобилем «Хендэ», следовала в районе д. 108 по ул. Свердлова, где допустила столкновение с автомобилем «ИЖ». В результате ДТП водитель автомобиля «ИЖ» получил телесные повреждения, госпитализирован.





Орловское Информбюро

25 февраля 2019 года







На главную страницу





