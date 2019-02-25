Орловские старшеклассники представили исследовательские водные проекты

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Орловские старшеклассники представили исследовательские водные проектыРегиональный конкурс исследовательских водных проектов проводится с 2003 года. Цель конкурса - привлечь молодежь к проблеме питьевой воды и защите водных ресурсов.
Так, Ангелина Даниленко, учащаяся орловского лицея № 28, представила свой проект в номинации «Начинающие журналисты пишут о воде». Губернаторский стипендиат - девятиклассник Владимир Марочкин, в своей работе поднимает проблему гибели редких птиц, обитающих на берегах водоемов. Например, голубых зимородков на речках Неручь и Вытебеть осталось совсем мало.
Свои работы представили и юные исследователи - воспитанники Станции юннатов.
Участники конкурса изучали в основном близлежащие водоемы. Например, ученик Залегощенской средней школы Даниил Елисеев исследовал качество воды в реке Залегощенка. В ней он летом купается, ловит рыбу и весьма озабочен качеством воды. Тем более что по берегам расположены дачные участки. Чтобы ответить на интересующие его вопросы, пришлось проделать большую работу.
Наталья Трошина, методист Орловской станции юных натуралистов: «Летом и весной мы занимаемся практической деятельностью, в зимний период - теоретической: дети обрабатывают полученные результаты».
Участники конкурса не только представили свои исследовательские работы, но и отвечали на вопросы членов жюри и даже давали свои рекомендации по устранению и предотвращению экологических проблем. В том числе расчет или оценку затрат на реализацию своего проекта. Авторы лучших работ будут представлять наш регион на всероссийском этапе конкурса водных проектов.