Новости версия для печати Орловские старшеклассники представили исследовательские водные проекты Региональный конкурс исследовательских водных проектов проводится с 2003 года. Цель конкурса - привлечь молодежь к проблеме питьевой воды и защите водных ресурсов.



Так, Ангелина Даниленко, учащаяся орловского лицея № 28, представила свой проект в номинации «Начинающие журналисты пишут о воде». Губернаторский стипендиат - девятиклассник Владимир Марочкин, в своей работе поднимает проблему гибели редких птиц, обитающих на берегах водоемов. Например, голубых зимородков на речках Неручь и Вытебеть осталось совсем мало.



Свои работы представили и юные исследователи - воспитанники Станции юннатов.

Наталья Трошина, методист Орловской станции юных натуралистов: «Летом и весной мы занимаемся практической деятельностью, в зимний период - теоретической: дети обрабатывают полученные результаты». Участники конкурса изучали в основном близлежащие водоемы. Например, ученик Залегощенской средней школы Даниил Елисеев исследовал качество воды в реке Залегощенка. В ней он летом купается, ловит рыбу и весьма озабочен качеством воды. Тем более что по берегам расположены дачные участки. Чтобы ответить на интересующие его вопросы, пришлось проделать большую работу.



Участники конкурса не только представили свои исследовательские работы, но и отвечали на вопросы членов жюри и даже давали свои рекомендации по устранению и предотвращению экологических проблем. В том числе расчет или оценку затрат на реализацию своего проекта. Авторы лучших работ будут представлять наш регион на всероссийском этапе конкурса водных проектов.





Татьяна Тимохина

25 февраля 2019 года







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