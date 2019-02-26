Новости версия для печати Три мастера, три взгляда на Орловщину В Орловском музее изобразительных искусств открылась выставка трех замечательных мастеров, каждый из которых вписал свою страницу в историю изобразительного искусства Орловщины и всей России. Валентина Дудченко, Юрия Козлёнкова и Людмилы Былинко уже нет в живых, но их полотна сохранились в фондах музея, частных коллекциях, в их семьях. Портреты, пейзажи, натюрморты разных лет смоли еще раз увидеть все, кто любит классическую живопись.



На открытии выступили те, кому довелось дружить, общаться, просто быть рядом с талантливыми мастерами. Коллеги, ученики, родственники в трех залах музея одновременно вспоминали замечательных живописцев.

Людмила Алексеева, художник: «И все эти люди были необыкновенные. Они любили настолько каждую травиночку, и небеса, и землю, и людей. И работали помногу». Валентину Дудченко в этом году исполняется 100 лет со дня рождения, его называли орловским Левитаном. Мастер натурного лирического пейзажа, преподаватель худграфа, он и учеников своих учил любить и понимать природу и быть настоящими профессионалами.

Галина Князева, скульптор, ученица В.А. Дудченко: «Я никогда не забуду эту постановку, когда дедушка в белом халате, с белой скатертью, с белой чашкой - белое на белом, и вот Дудченко нас учит видеть эти белые цвета, потому что белый - один теплый, другой холодный, и все это мастерство он передавал нам». Дудченко прошел всю войну, очень ценил жизнь во всех ее проявлениях, любил писать простых людей труда, оставил колоссальное количество работ. Его не зря называли мастером городского пейзажа, его картины стали свидетельствами послевоенного возрождения Орла.



Юрия Козлёнкова представляла его дочь - Юлия Герасина. Она отметила, что отец очень много работал, живопись стала для него главной ценностью в жизни.

Юлия Герасина, дочь художника Ю.А. Козлёнкова: «Отец работал с утра и до поздней ночи. Он всегда рисовал, писал, ходил на этюды, писал только с натуры, никакие фотографии не использовал. Он очень любил природу, и передалось это все нам - мне, моим детям, моим внукам, мы все очень любим природу и любим рисовать». Юрию Козленкову одинаково удавались автопортеты, (здесь, кстати, можно увидеть художника молодым и уже зрелым), портреты, пейзажи, натюрморты. Удивительные образы родного края составляют огромное богатство и представляют целый пласт живописи 80-х годов прошлого века. Здесь, кстати, впервые показаны работы из семейной коллекции художника, неизвестные зрителю. А три его картины семья решила подарить музею.



Еще один зал музея посвящен Людмиле Былинко. Преподаватель живописи на худграфе, она работала в основном в технике акварели и темперы, ее пейзажи это свет и воздух, даже если она бралась за промышленные циклы. Всех, кто знаком с ее живописью, всегда подкупала ясность, легкий взгляд на мир, яркая индивидуальность художницы.



Все художники много работали на пленэрах, оставив нам в наследство живописный Орел от 50-х до 90-х годов. Но они были не просто летописцами, они стали настоящими мастерами, звездами своего времени и каждый вписал свою собственную страницу в историю искусства России 20 века.









Эва Стасюлевич

25 февраля 2019 года







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