Новости версия для печати В преддверии Дня защитника Отечества в Орле прошел турнир по спортивной гимнастике Этот турнир - с многолетней историей. В 44-й раз на гимнастических коврах нашего города вспоминали комсомольца-подпольщика Владимира Сечкина.



В далеких сороковых юный Володя Сечкин - спортсмен, комсомолец, чемпион РСФСР по спортивной гимнастике среди школьников – вел подрывную деятельность и был казнен фашистами в 17 лет. И вот уже более 40 лет в Орле проходит турнир его памяти.



В этом году в соревнованиях по традиции приняли участие более сотни спортсменов. Были гости как из регионов ЦФО, так и из дальних областей, таких как Чебоксары. Награды были разыграны как в личном зачете, так и в командных соревнованиях. Выступление орловца Максима Романова принесло ему серебро в личном зачете, а также командное золото.









Анастасия Дорохова

25 февраля 2019 года







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