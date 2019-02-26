В преддверии Дня защитника Отечества в Орле прошел турнир по спортивной гимнастике

|
вторник
26.02.2019
0:58:24
|
|
В преддверии Дня защитника Отечества в Орле прошел турнир по спортивной гимнастикеЭтот турнир - с многолетней историей. В 44-й раз на гимнастических коврах нашего города вспоминали комсомольца-подпольщика Владимира Сечкина.
В далеких сороковых юный Володя Сечкин - спортсмен, комсомолец, чемпион РСФСР по спортивной гимнастике среди школьников – вел подрывную деятельность и был казнен фашистами в 17 лет. И вот уже более 40 лет в Орле проходит турнир его памяти.
В этом году в соревнованиях по традиции приняли участие более сотни спортсменов. Были гости как из регионов ЦФО, так и из дальних областей, таких как Чебоксары. Награды были разыграны как в личном зачете, так и в командных соревнованиях. Выступление орловца Максима Романова принесло ему серебро в личном зачете, а также командное золото.
|© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта