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В Дмитровском районе вспоминали героев Великой Отечественной

23 февраля на поле Матросской славы состоялась реконструкция битвы моряков-тихоокеанцев с немецкими захватчиками. Зимой 1943 года недалеко от села Чувардино в неравном бою погибла Первая лыжная бригада под командованием майора Понтяра.

В условиях суровой зимы 1943 года, когда морозы достигали 30 градусов, моряки старались выйти в тыл врага как можно глубже. В Дмитровском районе они шли ночью в обход населенных пунктов, но на поле недалеко от села Чувардино матросские бригады были выслежены немцами. Начались ожесточенные бои.
Игорь Глущенко, председатель правления Орловской региональной общественной организации «Флоту быть!»: «Раньше считалось, что все погибли, позже стало известно, что благодаря местному населению многие раненные моряки были вывезены в сторону Курской области, за линию фронта, и они выжили, их потом отправили дальше воевать. А после войны они приезжали сюда».
История бригад была вырвана из небытия. Фронтовикам оказывали помощь следопыты орловской школы №31, которые вели поисковую работу. По инициативе жителей села Чувардино в 1968 году на могилах солдат поставили памятник, представляющий собой скульптуру моряка.

В минувшую субботу, 23 февраля, на поле Матросской славы по инициативе общественной организации «Флоту быть!» состоялась реконструкция боя. Реконструкция была создана историком Егором Щекотихиным. Благодаря ему героические подвиги советских солдат во время освобождения Орловщины не забудутся никогда. Кстати, Егор Щекотихин и возглавил лыжный пробег во время реконструкции боя.
Егор Щекотихин, доктор исторических наук, профессор ОГУ: «В 1943 году создалась огромная проблема для немецкого командования - оставлять Ржевский плацдарм или Орловский. Гитлер лично отдал приказ оставить Ржевский плацдарм, а всю 9-ю армию с тремя танковыми корпусами перебросить в район южнее Кром, и они закрыли по дороге брешь, в которую устремлялись лыжники. И здесь начинается позиционный фронтовой бой».
В Дмитровском районе помнят подвиги наших солдат. Ежегодно у стелы Воинской славы собираются жители, ветераны войны, а самое главное - молодое поколение, которому 23 февраля не надо объяснять, кто такой защитник Отечества.




Всеволод Трифонов
25 февраля 2019 года

 


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