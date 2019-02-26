Новости версия для печати Орловская Госавтоинспекция контролирует безопасность водителей Инспекторы активнее стали выявлять автомобилистов, пренебрегающих ремнями безопасности. Также под контроль попали и нерадивые пассажиры.



В Орле прошли специализированные рейды, нацеленные на поиск в автомобилях непристёгнутых людей. Нарушителей инспекторы обнаруживали практически в каждой второй машине. Почему пришлось активизировать борьбу именно с этим нарушением ПДД, - в региональной Госавтоинспекции на этот вопрос ответили так.

Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Орловской области: «При анализе дорожно-транспортных происшествий инспекторы ГИБДД начали обращать внимание на то, что ДТП казалось бы и мелкое, но либо водитель, либо пассажир получили серьезные травмы. При этом в процессе оформления ДТП выясняется, что либо водитель, либо пассажир попросту не были пристегнуты ремнем безопасности. Штраф за это - 1000 рублей, но не стоит забывать и о том, что ценой может быть здоровье и даже жизнь человека».





Иван Суверин

25 февраля 2019 года







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