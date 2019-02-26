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На Орловщине ищут точки притяжения туристов

Комитет по туризму при Орловской торгово-промышленной палате объявил областной конкурс на освещение материалов на тему туризма. От журналистов ждут материалов о малоизвестных маршрутах и достопримечательностях нашего региона. Для этого ТПП Орловской области организует пресс-туры. Один из них состоялся накануне.

В рамках пресс-тура журналистов отвезли в небольшое Багриновское сельское поселение в Болховском районе. За день журналисты побывали и на Кривцовском мемориале, где прошла ежегодная лыжная гонка памяти Давыдова, и в школьном музее, и в гостях у потомственного лозоплетельщика.

Региональная лыжная гонка памяти Федора Давыдова проходит уже в четвертый раз. Федор Давыдов был командиром 235-го отдельного лыжного батальон НКВД. Его батальон совершил подвиг в феврале и марте 1942 года. Участники гонки память павших почтили минутой молчания у Кривцовского мемориального комплекса, который был открыт на месте так называемой «долины смерти». На этой территории с осени 1941-го до лета 1943-го шли ожесточенные бои, погибли сотни тысяч советских воинов.

Изучение истории этих событий - основная направленность школьного музея расположенной неподалеку Фатневской средней школы. Его посещение было второй точкой пресс-тура.

Кстати, экскурсии по музею проводят сами школьники. И сами же пополняют коллекцию экспонатов. Фотографии и исторические справки о родственниках хранятся здесь.

Другая часть музея посвящена местным традициям, крестьянскому быту, старинным ремеслам. Впрочем, местные умельцы есть в Болховском районе и сегодня. Василий Шишкин - потомственный лозоплетельщик. Корзины, короба, подставки для цветов плести научился у своего отца, а тот - у деда. Своими навыками готов поделиться со всеми желающими - чтобы сохранить старинный промысел.

За день журналисты побывали сразу в нескольких точках, только одного Багриновского сельского поселения. А интересных мест в Болховском районе много, и везде есть о чем рассказать. Поэтому и объявлен среди журналистов конкурс, цель которого рассказать о туристической привлекательности Орловщины.
Игорь Саушкин, руководитель комитета по туризму при торгово-промышленной палате: «Это благоприятно влияет на брендинг вообще всей Орловской территории, потому что туризм это некий индикатор, по которому можно судить, хорошо ли живет регион».
Решение о конкурсе было принято на первом в этом году заседании комитета по туризму при Орловской торгово-промышленной палате. Уже составлен примерный график пресс-туров по области. Это поездка была первой.




Татьяна Тимохина
25 февраля 2019 года

 


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